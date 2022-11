Moraes diz que caso envolvendo Carla Zambelli não é de responsabilidade do TSE

Ministro descartou que parlamentar possa ser enquadrada em crime eleitoral, caso aconteceu neste sábado, 29

Nelson Jr./SCO/STF - 12/08/2021 Moraes concedeu entrevista coletiva neste domingo, 30



O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Alexandre de Moraes, afirmou que o caso envolvendo a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP), onde a parlamentar apontou uma arma a um homem, não é de responsabilidade da Corte Eleitoral. O caso ocorreu na tarde de ontem, 29, em São Paulo, e será encaminhado ao Supremo Tribunal Federal (STF). Ele descartou que ela possa ser enquadrada em crime eleitoral. “O ocorrido ontem não é de competência do TSE. o caso vai ao STF Supremo Tribunal Federal, uma vez que, como parlamentar, tem prerrogativa de foro”, explicou Moraes. A parlamentar se manifestou sobre o assunto alegando que teria realizado um Boletim de Ocorrência e alega ter sido agredida. Nas filmagens, Zambelli persegue um militante de oposição ao governo Bolsonaro, com arma em punho, pelas ruas da capital paulista. O ministro Gilmar Mendes, do STF, solicitou que a Procuradoria-Geral da República (PGR) se manifeste sobre petições de punição à deputada federal. Moraes ainda reforçou que quem for pego armada próxima de uma seção eleitoral será preso em flagrante, seja “parlamentar ou não”.