‘Resultado das eleições expressa a vontade da maioria da população e deve ser respeitado’, diz FenaPRF

Federação afirmou que silêncio de Jair Bolsonaro levou apoiadores a bloquearem as ruas, mas que agentes trabalham para restabelecer o direito de ir e vir

RICARDO TRIDA/UAI FOTO/ESTADÃO CONTEÚDO Agentes trabalham para liberar vias bloqueadas por manifestantes



Com manifestações contrárias à vitória de Lula nas eleições de 2022 em todo o país desde segunda-feira, 31, a Federação Nacional dos Policiais Rodoviários Federais (FenaPRF) divulgou uma nota esclarecendo a atuação dos PRFs no desbloqueio das rodovias federais. De acordo com o texto, agentes da corporação estão trabalhando para o restabelecimento do direito de ir e vir da população. “A Federação Nacional dos Policiais Rodoviários Federais (FenaPRF) e os Sindicatos dos Policiais Rodoviários Federais de todo o Brasil reafirmam o compromisso com o Estado Democrático de Direito. O resultado das eleições de 2022 expressa a vontade da maioria da população e deve ser respeitado”, pontua o documento. Além disso, o texto afirma que a falta de posicionamento de Jair Bolsonaro (PL) sobre os resultados dificulta a pacificação do país. “O sistema sindical dos PRFs segue cobrando uma postura firme da direção do DPRF, para prover os meios necessários para que a corporação cumpra suas funções constitucionais, garantindo assim o direito de ir e vir da população e resguardando a segurança e integridade dos policiais. A Polícia Rodoviária Federal é um patrimônio da sociedade e seguirá firme na defesa da democracia, do respeito às leis e às decisões judiciais”, afirmou a Federação.