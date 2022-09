‘Se não fosse eu o presidente, o Brasil já estaria em uma ditadura’, afirma Jair Bolsonaro

Em sabatina à Jovem Pan, presidente criticou decisão de Fachin sobre decretos de arma e questionou a acusação sobre compra de imóveis: ‘Qual é o objetivo? Eleger o Lula?’

Reprodução/TV Jovem Pan News

O presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição pelo Partido Liberal (PL), disse nesta terça-feira, 6, que se o Brasil tivesse outro chefe do Executivo em seu lugar, o país já viveria em uma ditadura. A afirmação aconteceu durante sabatina no Jornal da Manhã, da Jovem Pan News. Ao ser questionado sobre acusações de ser autoritário, Bolsonaro criticou recentes decisões de ministros como Alexandre de Moraes e Edson Fachin, como a limitação do decreto de armas e as investigações contra empresários, e questionou quem estaria sendo, de fato, autoritário no país.

“Geralmente quem procura perpetuar o poder é o chefe do Executivo, mas vocês veem exatamente o contrário. Eu tenho ação que perdi em São Paulo por ataques à imprensa, R$ 100 mil. Que ataques faço à imprensa? O que fazem comigo o tempo todo, de vez em quando perco a cabeça. [Sobre os empresários e a decisão de Alexandre de Moraes] Convidei os oitos empresários para estarem comigo amanhã, no 7 de setembro. São pessoas honradas. Ninguém sabe o que está no processo, como ninguém sabe do inquérito de fake news. (…) Ouso dizer que se não fosse eu o presidente, o Brasil já estaria em uma ditadura. Essa é a verdade.”

