Simone Tebet oficializa candidatura à Presidência pelo MDB

Candidata a presidência Simone Tebet, durante evento de lançamento de sua candidatura, realizada na cidade de Brasília, nesta quarta-feira, 27



A senadora Simone Tebet oficializou, nesta quarta-feira, 27, a candidatura à Presidência da República pelo MDB. Sem o vice da chapa definido, a emedebista recebeu 262 votos favoráveis e nove contrários durante convenção virtual da sigla. Estiveram no evento a federação partidária PSDB–Cidadania, que apoiam a candidatura de Tebet, com seus presidentes, Bruno Araújo e Roberto Freire, respectivamente. Em seu discurso, a candidata disse estar pronta para o cargo. “Só nós, o centro democrático, tem a legitimidade para dizer que tem a capacidade de pacificar o Brasil, de unir o Brasil, para que o Brasil volte a ter segurança, estabilidade e com isso volte a crescer, gerar emprego e renda pra nossa população. Eu estou pronta para poder estar ao lado de vocês, trabalhando por vocês, para com a experiência de cada um de vocês, poder ser a voz do MDB, do PSDB e do Cidadania”, comentou Tebet. Logo após a convenção, em entrevista coletiva, ela falou que essa será a missão mais difícil da sua vida. “Eu sou candidata a presidente da República e como candidata eu coloco a minha vida a favor do Brasil, da democracia e do povo brasileiro”, reforçou. “Nós vamos transformar o Brasil com amor e coragem”, finalizou a candidata do MDB.

Além da candidatura, que vinha sendo ameaçada por uma ala do MDB, Simone Tebet ainda vai definir o vice de sua chapa. Um dos nomes especulados é do senador Tasso Jereissati (PSDB). Durante a convenção, ele comentou que a definição da vice depende de uma série de conversas e entendimentos internos de sentido político e eleitoral. “O propósito final será encontrar aquilo que seja o melhor para a candidatura. Qualquer que seja a decisão, estarei do lado dela [ Simone]”, falou o senador. O nome será definido até o limite do calendário eleitoral, dia 5 de agosto.