Sergio Moro ganha eleições para o Senado no Paraná

ALEX SILVA/ESTADÃO CONTEÚDO Sergio Moro já foi ministro da Justiça e Segurança Pública do Brasil



Ex-ministro da Justiça e Segurança Pública do Brasil, Sergio Moro (União) foi eleito senador pelo estado do Paraná com 33,59% dos votos. Ele superou Sergio Martins (PL) e Alvaro Dias (Podemos), que receberam 29,15% e 23,87% dos votos, respectivamente. Pesquisas indicavam o senador Alvaro Dias na liderança das intenções de voto para se reeleger pelo Paraná. Moro foi juiz da Lava-Jato, uma das maiores operações da Polícia Federal, que começou em 2014 e teve o auge na prisão do presidente Luis Inácio Lula da Silva, em 2018. “Enfrentei o crime organizado. Implementamos programas que levou à redução inédita do número de crimes e a impunidade no Brasil. Quero retomar essas batalhas, e com a mesma dedicação lutar para melhorar a vida das pessoas com políticas de saúde, de renda e de educação”. Enfatizou ainda que, hoje, ele tem a impressão que o Paraná precisa ter mais representes de peso no Senado. “Acho que vou poder contribuir mais com o país e com a União Brasil no Senado.”