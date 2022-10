Marcos Pontes contraria pesquisas, vence disputa com Márcio França e é eleito senador em São Paulo

Ex-ministro do governo Bolsonaro recebeu (49,97%) dos votos válidos contra (35,90%) do concorrente

Leandro Ferreira/Fotoarena/Estadão Conteúdo- 24/09/2022 Marcos Pontes vai representar São Paulo no Senado pelos próximos quatro anos



Marcos Pontes (PL) foi eleito senador em São Paulo. Ele venceu uma surpreendente disputa contra Márcio França. Pontes recebeu 49,74% dos votos válidos, enquanto o ex-governador de São Paulo fechou com 36,17% no pleito deste domingo, 2. O resultado contrariou as pesquisas de intenções de voto, que apontavam para a vitória de França. Desde o início, o ex-governador as liderava. Na última, divulgada pelo Ipec (antigo Ibope) no final da tarde de ontem, 1º, o candidato do Partido Socialista Brasileiro (PSB) tinha a preferência de 43% dos eleitores, enquanto o ex-ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação tinha 31%. Edson Aparecido (MDB) recebeu 7,69% dos votos e Janaina Paschoal (PRTB) fechou com 2,09%. Mais de 95% das urnas foram apuradas.

Marcos Cesar Pontes nasceu em Bauru, no dia 11 de março de 1963. É engenheiro, tenente-coronel da Força Aérea Brasileira (FAB) e o primeiro astronauta sul-americano a viajar ao espaço. Pontes participou da “Missão Centenário”, que ocorreu entre 30 de março e 8 de abril de 2006. Entre 2011 a 2018 foi embaixador da Organização das Nações Unidas (ONU) para o Desenvolvimento Industrial. Foi eleito suplente do senador Major Olímpio nas eleições de 2018 e, posteriormente, foi convidado pelo presidente Jair Bolsonaro para o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Ele deixou a pasta para disputar a eleição deste ano.