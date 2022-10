‘Só Lula seria capaz de vencer o uso e abuso da máquina’, diz Geraldo Alckmin, vice-presidente eleito

Em pronunciamento na Avenida Paulista, em São Paulo, ex-governador admitiu ter ficado ‘com ciúmes’ pela esposa ter se empenhado mais na campanha do petista que em suas disputas anteriores

ALICE VERGUEIRO/ESTADÃO CONTEÚDO O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao lado do vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB)



O vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB) aproveitou seu primeiro pronunciamento a aliados e apoiadores, durante festa de comemoração da vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na Avenida Paulista, em São Paulo, para dizer que apenas o ex-presidente seria capaz de “vencer a indústria da mentira, das fake news, ódio e violência” nas eleições de 2022. “Quero dizer ao presidente que só ele, só a sua liderança teria condições de vencer a indústria da mentira, das fake news, do ódio e violência. Só Lula teria condição de enfrentar o uso e o abuso da máquina pública jamais vista neste país. Obrigado presidente Lula. Mas especialmente a cada um de vocês, vocês fizeram a diferença pela democracia e pelo Brasil”, disse, exaltando que o resultado das urnas eletrônicas, que consagram Luiz Inácio eleito com 50,9% dos votos válidos, contra 49,1% de Jair Bolsonaro (PL), representa também a vitória dos compromissos da campanha Lula-Alckmin: “Democracia, combate a fome, combate a desigualdade, emprego, saúde, educação. Conte conosco presidente para ajudá-lo. Viva a democracia”, completou.

Em acenos ao companheiro de chapa, o ex-governador de São Paulo também agradeceu a sua mulher, Lu Alckmin, e sua família pelo apoio durante a campanha eleitoral e admitiu, em tom de brincadeira, ter ficado com “ciúmes” pela esposa ter se empenhado mais na campanha de Lula que em ocasiões anteriores, quando o ex-tucano foi cabeça de chapa à Presidência. “A segunda palavra é obrigado Fernando Haddad, grande prefeito de São Paulo, o melhor ministro da Educação. Obrigado Lúcia França e governador Márcio França. Obrigado Lu e a minha família. Olha, presidente, a Lu trabalhou nessa campanha do que nas minhas, fiquei até com ciúmes”, afirmou Geraldo, que finalizou seu discurso agradecendo também ao povo brasileiro.