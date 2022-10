‘Foi a guerra mais difícil que enfrentei’, diz Lula emocionado a apoiadores na av. Paulista

Presidente eleito também falou em vitória ‘mais consagrada’ por representar a volta da democracia e da liberdade

WAGNER VILAS/ONZEX PRESS E IMAGENS/ESTADÃO CONTEÚDO Lula agradeceu aos eleitores, reproduzindo falas de seu discurso da vitória, e disse que essa eleição é a "mais consagradora"



O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chegou na Avenida Paulista, principal via de São Paulo, para comemoração com aliados e membros da militância do Partido dos Trabalhadores (PT). Em cima de um trio elétrico, o petista fez novo pronunciamento, desta vez com acenos aos cerca de 1 milhão de apoiadores, que vestem roupas vermelhas, em sua maioria, e empunham bandeiras do Brasil e do PT. Novamente, ele agradeceu aos eleitores, reproduzindo falas de seu discurso da vitória, e disse que essa eleição é a “mais consagradora”, por representar a volta da democracia no Brasil. “Já fui presidente, já ganhei uma vez, mas essa vitória é a mais consagradora, porque derrotamos o autoritarismo e o fascismo. A democracia está de volta no Brasil, a liberdade está de volta no Brasil. O povo vai poder sorrir outra vez”, brandou o eleito. Muito emocionado, Luiz Inácio admitiu que a eleição deste ano foi a “guerra mais difícil que enfrentou”. O petista foi eleito presidente da República por duas vezes, em 2002 e em 2006. “Não é uma vitória minha, não é uma vitória só do PT. Essa foi uma vitória de todas as mulheres e homens que amam a democracia, que querem liberdade e um país mais justo. Foi a vitória de pessoas que querem mais cultura, educação, igualdade. Foi a vitória de todos os homens e mulheres que resolveram libertar o país do autoritarismo”, exaltou.

Entre os aliados citados por Lula está a senadora Simone Tebet (MDB); a deputada federal Mariana Silva (PV); o senador Randolfe Rodrigues (Rede), chamado de “guerreiro” pelo petista; o senador Humberto Costa (PT); e Fernando Haddad (PT), candidato derrotado na disputa ao Governo de São Paulo. “Acho que a campanha do Haddad foi fundamental para a gente chegar onde chegamos. Sabem que estou em misto de alegria por dentro, porque foi campanha mais difícil, não foi campanha de partido contra partido, foi campanha de conjunto que usou essa máquina. Então quero dedicar essa vitória à democracia e ao futuro do Brasil”, acrescentou. Em outro momento, Lula fez uma indireta ao presidente Jair Bolsonaro (PL), que somou 49,1%, ficando em segundo lugar. Como o atual mandatário ainda não se pronunciou após o fim da apuração dos votos pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o presidente eleito disse que, embora esteja feliz, está preocupado se o chefe do Executivo “vai permitir uma transição”.