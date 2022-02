‘Solidariedade é o partido que pode dar liberdade para Alckimin como vice’, diz Paulinho da Força

Ex-governador também está sendo cortejado pelo PSB e pelo PV; ex-tucano deve ser vice de Lula à Presidência da República

Reprodução/Câmara dos Deputados Paulinho da Força acredita que Alckmin deverá escutar Lula antes de bater o martelo sobre a filiação



O deputado federal e presidente nacional do Solidariedade, Paulinho da Força (SP), confirmou nesta quarta-feira, 16, que o partido continua aberto para receber Geraldo Alckmin. Em 10 de janeiro, o parlamentar oficializou o convite para que o ex-governador disputasse a Presidência da República como vice na chapa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pela legenda. Desde lá, Paulinho vem conversando com Alckmin e esperando a resposta do ex-tucano. “Nós fizemos um convite ao Alckimin e reafirmamos [o convite] no início do ano. Estamos mantendo conversas. Na semana passada, nos reunimos com a direção da Força Sindical“, relata Paulinho à Jovem Pan. “Estamos na esperança que ele possa decidir a filiação dele”, afirmou o deputado.

Uma filiação ao SDD seria uma maneira de resolver o imbróglio entre o PSB e PT, que não entram em consenso sobre a candidatura ao governo do Estado de São Paulo, um dos maiores colégios eleitorais do país. Enquanto o Partido dos Trabalhadores não quer abrir mão de ter Fernando Haddad como pré-candidato ao Palácio dos Bandeirantes, o Partido Socialista Brasileiro não parece recuar da candidatura de Márcio França ao governo do Estado. Alckmin também recebeu propostas do Partido Verde (PV), mas Paulinho da Força acredita que o Solidariedade será a melhor opção para o ex-tucano. “Espero que ele decida vir para o Solidariedade, porque é o partido que pode hoje dar liberdade que ele precisa como vice-presidente”, justificou o presidente do SDD, que acredita que Alckmin está consultando o Lula antes de tomar qualquer decisão.