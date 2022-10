Soraya Thronicke recusa voto no segundo turno: ‘Pagarei a multa, mas me nego’

Em comunicado, a assessoria da senadora confirmou que, independentemente do resultado, ela será oposição ao presidente eleito

SUAMY BEYDOUN/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO A parlamentar fazia parte da base de apoio bolsonarista, mas rompeu relações com o presidente



A senadora Soraya Thronicke não comparecerá às urnas neste domingo, 30. Candidata à presidência pelo União Brasil, a política diz preferir pagar a multa e afirmou que será oposição ao futuro governo federal, independente de quem vença as eleições. “Não irei votar neste domingo, pagarei a multa, mas me nego. É um direito que tenho em um país democrático. O Brasil se encontra em uma encruzilhada, o que nos resta é aceitar o resultado das urnas e tocar pra frente. Serei oposição, independentemente do resultado”, afirmou Soraya, segundo comunicado enviado por sua assessoria de imprensa. Durante o primeiro turno das eleições, Thronicke fez críticas públicas a Luiz Inácio Lula da Silva e Jair Bolsonaro. Em 2018, quando eleita para o Senado, a parlamentar fazia parte da base de apoio bolsonarista, mas rompeu relações com o presidente.