STF nega recurso de Neri Geller e impede sua candidatura nas eleições de 2022

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) já havia barrado a participação do político, condenado por abuso de poder

Antonio Cruz/Agência Brasil Neri Geller tentava concorrer a uma vaga no Senado pelo Mato Grosso



O Supremo Tribunal do Federal (STF) negou o pedido de recurso de Neri Geller (PP) para reverter a decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) de barrar sua candidatura ao Senado, em decisão publicada neste sábado, 1. Na quinta-feira anterior, o TSE decidiu pelo impedimento da participação dele na corrida eleitoral, visto que ele foi condenado por abuso de poder nas eleições de 2018 e teve o mandato de deputado federal cassado por captação ilegal de recursos. Em resposta, a equipe de Neri emitiu uma nota afirmando que iria recorrer da decisão ao Supremo Tribunal Federal (STF). O ministro Roberto Barroso respondeu à solicitação, negando o recurso. “Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido liminar”, declarou. Anteriormente, Neri afirmou que a decisão do TSE não retira seu nome das urnas e conclamou apoiadores a lutarem até a votação. “Forças ocultas, as forças do atraso, mais uma vez tentam me tirar do jogo. Atingem a honra de um homem inocente e tentam atingir o presidente Lula. Neste domingo, você que não compactua com isso, você que não aceita que pessoas vivam da política, pode votar sem medo”, disse em nota. Ele iria concorrer ao Senado pelo Mato Grosso.