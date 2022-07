União Brasil anuncia apoio a Rodrigo Garcia em SP, e Tarcísio celebra aliança com Kassab

Acordo já estava sinalizado quando a legenda anunciou a presença do governador na pré-convenção nacional do partido

Divulgação/Governo de São Paulo Governador do Estado de São Paulo, Rodrigo Garcia



O governador Rodrigo Garcia (DEM) ganhou o apoio do União Brasil na corrida para o Palácio dos Bandeirantes. O nome do vice da chama segue indefinido. O partido já havia sinalizado a parceria quando anunciou a presença do político na pré-convenção nacional, realizada neste sábado, 9. É a primeira vez que Garcia e o pré-candidato à presidência da República e presidente nacional do União Brasil, Luciano Bivar, dividem o mesmo palanque. Em nota, a legenda afirmou que o evento também vai oficializar o apoio de Garcia a Bivar na eleição para presidente. O acordo veio após um longo período de conversas entre as partes. Para a posição de vice-governador, alguns tucanos tem defendido o nome do ex-secretário da fazenda Henrique Meirelles, mas também há a possibilidade do ex-secretário municipal de Saúde Edson Aparecido (MDB) ser o escolhido.

Em maio, Bivar chegou a ameaçar deixar o palanque tucano em São Paulo depois que o PSDB se juntou à pré-candidata do MDB, Simone Tebet, na corrida para o Palácio do Planalto. O apoio do União Brasil era muito pleiteado em São Paulo pois o partido tem o maior fundo eleitoral e aumenta significativamente o tempo de exibição no rádio e na televisão durante o horário eleitoral gratuito. O atual presidente do União Brasil comandava o PSL quando Jair Bolsonaro (PL) venceu as eleições em 2018, mas descartou apoio ao candidato do presidente, Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Nesta quinta, 7, o ex-ministro da Infraestrutura oficializou o ex-prefeito de São José dos Campos Felício Ramuth (PSD), membro do partido de Gilberto Kassab, como vice na chapa e comemorou o anúncio: “Eu tenho agora do meu lado a honra e o privilégio de ter um especialista em Vale do Paraíba, que vai somar muito nesse projeto. Foi o melhor prefeito de São José dos Campos de todos os tempos, saiu com uma aprovação enorme e vai somar muito”.

*Com informações da repórter Nanny Cox