Tiririca define candidatura à Câmara e escolhe novo número nas urnas

Humorista perdeu código de identificação para o deputado federal Eduardo Bolsonaro, após o filho do presidente se filiar ao Partido Liberal, e havia prometido desistir da reeleição

Nilson Bastian / Câmara dos Deputados - 17/04/2016 Deputado Tiririca terá um novo número na sua tentativa de se reeleger à Câmara



O humorista e deputado federal Tiririca (PL-SP) definiu que irá se candidatar à reeleição para um possível quarto mandato na Câmara dos Deputado e escolheu um novo número para representá-lo nas urnas eletrônicas. A ação ocorre após o também deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), se filiar ao Parido Liberal. Junto com a ida ao novo partido, o filho do presidente da República ganhou o número 2222 que antes era utilizado por Tiririca. Com a medida, o comediante havia declarado em maio que, se o partido desse seu número à Eduardo, o mesmo não concorreria novamente ao Congresso. “Se for verdade, vou desistir da eleição. Isso é como transferir boa parte dos meus votos para Eduardo Bolsonaro”, disse. Valdemar Costa Neto, presidente do PL, respondeu o humorista e ressaltou a importância do comediante à sigla – que foi o deputado mais votado do Brasil em 2010, com 1.348.295; reeleito com mais de 1 milhão de votos em 2014; e quase meio milhão de eleitores em 2018. “O Tiririca é muito importante para o PL, mas se ele desistir de ser candidato, paciência”, afirmou o mandatário da legenda. Com a mudança, Tiririca passará a pleitear uma volta à Câmara dos Deputados com o número 2255.