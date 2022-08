Ciro Nogueira promete articulação para manter Auxílio Brasil em R$ 600 caso Bolsonaro seja reeleito

Ministro da Casa-Civil disse que conversas no Congresso para manutenção do valor se iniciarão ‘no dia seguinte à vitória do presidente’; atualmente, benefício será de R$ 400 à partir de janeiro de 2023

Isac Nóbrega/PR - 04/08/2021 Ciro Nogueira prometeu articulação para manter o Auxílio Brasil em R$ 600 no próximo ano



O ministro da Casa-Civil, Ciro Nogueira (PP-PI), utilizou as suas redes sociais nesta terça-feira, 23, para prometer que, em caso de reeleição do presidente Jair Bolsonaro (PL), sua principal atuação no Congresso Nacional será para manter o valor do Auxílio Brasil para o próximo ano. Atualmente, o benefício pago é de R$ 600, mas a partir de janeiro de 2023, a quantia paga pelo governo federal será de R$ 400. “Para os que torcem pelo pior, vai aí um balde de água fria: no dia seguinte à vitória do presidente Jair Bolsonaro nas eleições, estarei com o Congresso tratando das medidas que vamos aprovar para garantir o pagamento dos R$ 600 aos beneficiários do Auxílio Brasil em 2023”, publicou. No início do mês, o chefe do Executivo já havia se posicionado sobre o assunto e afirmou que será necessária a apresentação de uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) para que o valor fosse mantido. Por isso a importância do Congresso nesse processo, já que a medida teria que passar pela Comissão de Constituição, Justiça e de Cidadania (CCJ), pela Comissão Especial, por uma votação no Plenário – com a necessidade de 308 votos favoráveis em dois turnos – e a aprovação na outra Casa legislativa.