TSE assina acordo para observação internacional das eleições

Essa é a terceira vez que este tipo de convênio é fechado; OEA acompanhou as duas últimas eleições no Brasil

Antonio Augusto/Secom/TSE Ministro Edson Fachin, presidente do TSE, afirmou que o acordo visa aprimorar o sistema eleitoral brasileiro e a democracia



O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) assinou, nesta terça-feira, 2, novo acordo para representantes da União Interamericana de Organismos Eleitorais (Uniore) observarem as eleições de 2022. Essa é a terceira vez que este tipo de convênio é fechado. Nele, prevê que os representantes da entidade internacional deverão observar a imparcialidade e independência de votação durante as eleições de outubro. O ministro Edson Fachin, presidente do TSE, afirmou que o acordo visa aprimorar o sistema eleitoral brasileiro e a democracia. “O tribunal, fiel a sua missão de preparar, organizar e realizar eleições limpas e seguras, abre suas portas à observação e análise internacional, com total transparência para que sejam efetuadas observações e recomendações que colaborem para nosso esforço contínuo e incessante de modernização e aprofundamento da integridade institucional”, frisou. O TSE também autorizou representantes do Parlamento do Mercosul (Parlasul) e da Organização dos Estados Americanos (OEA) a realizarem missões de observação. Além das três entidades, outras oito missões de entidades brasileiras deverão ocorrer durante o período. Nas últimas duas eleições, 2018 e 2020, a OEA acompanhou o processo eleitoral brasileiro.