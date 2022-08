Diferença de Bolsonaro para Lula cai para 5 pontos no Brasil, mostra Paraná Pesquisas

No cenário estimulado, o atual mandatário contabilizou 35,6% das intenções de voto contra 41,1% do ex-presidente petista; margem de erro é de 2,2 pontos percentuais

Alan Santos/PR - 14/07/2022 Presidente Jair Bolsonaro encontra-se cinco pontos percentuais atrás do líder nas pesquisas para a eleição à presidência



O instituto Paraná Pesquisas divulgou nesta terça-feira, 02, seu mais recente levantamento sobre as intenções de voto dos brasileiros para as eleições presidenciais. No cenário estimulado – onde os nomes dos candidatos são apresentados aos entrevistados – o presidente Jair Bolsonaro (PL) encontra-se cinco pontos percentuais atrás do petista, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), com 35,6% contra 41,1% em um eventual primeiro turno. Ciro Gomes (PDT) encontra-se na terceira colocação, com 7,9% da preferência do eleitorado e todos os outros candidatos – Simone Tebet (MDB), André Janones (Avante), Vera Lúcia (PSTU), Pablo Marçal (PROS), Felipe D’Avila (Novo), Leonardo Péricles (UP), Eymael (DC), Luciano Bivar (União Brasil) e Sofia Manzano (PCB) – não ultrapassaram os 2% na pesquisa.

Embora a diferença de intenção de votos tenha diminuído, o cenário encontra-se estável ao longo dos últimos quatro meses para os principais candidatos. A fatia do eleitorado que pretende votar em Jair Bolsonaro oscilou dentro da margem de erro de 2,2 pontos percentuais e foi de 35,2% em maio, para 35,% em junho; 35,1% em julho e 35,6% em agosto. Já em relação ao ex-presidente Lula, o petista foi de 40% em maio, para 41,4% em junho; 41,1% em julho e o mesmo número em agosto. Ciro Gomes oscilou de 7,4% quatro meses atrás para 7,9% atualmente. O número de brasileiros que não sabem ou não responderam foi de 3,5% em maio para 4,1% em agosto e aqueles que pretendem não votar em nenhum candidato, ou em branco e nulo, foram de 7,2% para 6,2%.

Em um eventual segundo turno, caso Lula e Bolsonaro se enfrentem na decisão para assumir a cadeira presidencial no próximo ano, a preferência do eleitorado aponta para vitória do petista por 48,6% contra 38,9%. O ex-presidente também encontra-se em situação de vitória caso enfrente seu ex-ministro, Ciro Gomes. Neste caso, o candidato do Partido dos Trabalhadores venceria o confronto por 49% contra 24,3% dos votos válidos. Em um cenário onde o pedetista e o atual chefe do Executivo se encontrassem, o instituto revela um empate técnico entre Ciro e Bolsonaro com vantagem para o nome do Partido Liberal, sendo 41,2% contra 39,2% a favor da reeleição de Jair.

Ao ser contabilizado sobre o potencial eleitoral dos candidatos, Lula obteve uma diminuição fora da margem de erro no número de eleitores que não votariam no petista de jeito nenhum, de 46,1% em maio para 42,8% em agosto. Bolsonaro, porém, encontra-se estável neste estudo com 50,9% do eleitorado que não votaria em sua reeleição em maio, para 50,1% em agosto. O atual chefe do Executivo, porém, contabilizou um aumento na quantidade de brasileiros que “com certeza” votariam para reelegê-lo, de 27,6% em maio para 29,5% em agosto. A pesquisa realizada entrevistou 2.020 entrevistas pessoais com eleitores de 16 anos ou mais nos dias 28 de julho a 1º de agosto. O índice de confiabilidade é de 95% e o levantamento conta com uma margem de erro de 2,2 pontos percentuais.