Lula declina do convite da Jovem Pan para participar de sabatina entre os candidatos à Presidência da República

Foram convidados os candidatos mais bem colocados nas pesquisas; Jair Bolsonaro, Ciro Gomes e Simone Tebet já confirmaram participação na entrevista no Jornal da Manhã com início na próxima semana

ROBERTO SUNGI/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não participará da sabatina com os candidatos à Presidência da República realizada pela Jovem Pan News



O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não irá participar da série de sabatinas com os candidatos à Presidência da República realizada pela Jovem Pan News. A entrevista com o petista estava marcada para a próxima quarta-feira, 24, durante o Jornal da Manhã. A Jovem Pan convidou os candidatos mais bem colocados nas pesquisas de intenção de voto para participar da sabatina, e o sorteio das datas foi realizado na presença de representantes da campanha de cada partido. O presidente Jair Bolsonaro (PL) confirmou a sua participação na entrevista na segunda-feira, 29. O mesmo aconteceu com os candidatos Ciro Gomes (PDT) e Simone Tebet (MDB), que serão sabatinados nos dias 25 e 26, respectivamente. “A Jovem Pan lamenta a decisão do candidato Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, que optou por não participar da sabatina no Jornal da Manhã. Esta seria para ele, como será para os demais candidatos que virão, uma excelente oportunidade para defender suas ideias e esclarecer temas relevantes para os eleitores. O convite permanece válido”, informou a direção de jornalismo da emissora.

A Jovem Pan News deu início nesta semana à série de entrevistas no Jornal da Manhã com os candidatos ao governo do Estado de São Paulo. Participaram o atual governador e candidato à reeleição Rodrigo Garcia (PSDB), no dia 17, e o ex-ministro da Infraestrutura Tarcísio de Freitas (Republicanos), no dia 19 – ambos compareceram presencialmente nos estúdios da TV na capital paulista. Já o candidato do PT, Fernando Haddad, declinou o convite e não compareceu à sabatina. As datas haviam sido alinhadas entre os representantes de cada campanha.