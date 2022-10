TSE encerra apuração dos votos das eleições de 2022 após mais de 41 horas

Filas em colégios eleitorais e votos em cédulas de papel atrasaram totalização das urnas; Lula e Bolsonaro vão ao segundo turno com 48,43% e 43,20% dos votos, respectivamente

Reprodução / Tribunal Superior Eleitoral O Tribunal Superior Eleitoral encerrou a apuração dos votos nesta terça-feira



Terminou a apuração dos votos do primeiro turno das eleições de 2022. O processo teve início às 17h do último domingo, 2, pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), mas devido a atrasos em algumas zonas eleitorais, como no Rio de Janeiro, onde a votação se estendeu até 21 horas por longas filas de espera, e no Amazonas, onde uma urna foi substituída por cédulas de papel, a totalização dos votos encerrou apenas nesta terça-feira, 4, após mais de 41 horas de apuração. Apesar do atraso, o resultado das disputas aos cargos no Legislativo e Executivo federal e estadual já haviam sido divulgados pelo Tribunal Eleitoral, com base nos resultados matematicamente já consolidados. Na eleição à Presidência da República, que confirmou a disputa em segundo turno entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL), por exemplo, foi divulgado às 21h25 do domingo, com 96,93% das urnas apuradas. A apuração parcial apontava o petista com 47,85% (54,8 milhões) dos votos válidos, ante 43,7% (50,1 milhões) do atual chefe do Executivo.

Com a totalização de 100% dos votos, o resultado final foi de 48,43% de apoio a Lula, o que representa 57,2 milhões de votos, contra 43,20% de Bolsonaro, que somou pouco mais de 51 milhões. Em terceiro lugar, a senadora Simone Tebet (MDB) ficou com 4,16% dos votos, enquanto Ciro Gomes (PDT) teve 3,04%. Outros candidatos ficaram com menos de 1% cada, são eles: Soraya Thronicke (União Brasil, com 0,51%; Felipe D’Ávila (Novo), com 0,47%; Padre Kelmon (PTB), com 0,07%; Léo Péricles (União Popular), com 0,05%; Sofia Manzano (PCB), com 0,04%; Vera Lúcia (PSTU), com 0,02%; e Constituinte Eymael (DC), com 0,01%.