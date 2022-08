TSE fará projeto para atender sugestão das Forças Armadas para urnas

Tribunal Superior Eleitoral vai apresentar proposta para usar biometria dos eleitores no teste de integridade após reunião com Ministério da Defesa

MOURÃO PANDA/O FOTOGRÁFICO/ESTADÃO CONTEÚDO Medida exige que apenas integrantes das forças de segurança, no exercício da atividade policial, poderiam portar armas no dia da eleição



O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) vai apresentar uma proposta para utilizar a biometria dos eleitores durante o teste de integridade das urnas eletrônicas. O anúncio foi feito pelo Tribunal nesta quarta-feira, 31, após segunda reunião conjunta entre o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, e o ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE. A proposta é considerado um projeto piloto complementar para a fiscalização do sistema eleitoral no dia das eleições e segue sugestão apresentada pelas Forças Armadas, como membro da Comissão de Transparência Eleitoral. “A importância da manutenção da realização do Teste de Integridade – que ocorre desde 2002 – como mecanismo eficaz de auditoria foi ressaltada por ambas as áreas técnicas”, diz nota do Tribunal, que fala em apresentação conjunta do projeto, embora não mencione, no entanto, se o novo projeto será implementado nas eleições 2022.

A proposta dos militares para o teste de integridade das urnas foi apresentada na segunda reunião entre o Paulo Sérgio Nogueira e Alexandre de Moraes. Como a Jovem Pan mostrou, o segundo encontro com o presidente da Corte Eleitoral foi solicitado pelo ministro da Defesa para discutir o “aperfeiçoamento da segurança e transparência do processo eleitoral”. Além de ambos ministros, a reunião também contou com a participação de equipes técnicas do Ministério da Defesa e do TSE. Como resultado, além do projeto piloto complementar com uso da biometria, também foi reafirmado que haverá a divulgação dos boletins de urna pelo Tribunal, “possibilitando a conferência e totalização dos resultados eleitorais pelos partidos políticos e entidades independentes”, além de ter sido reconhecido pelo ministério ” o êxito dos testes de verificação das urnas eletrônicas”, diz nota do TSE.