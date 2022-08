Moraes fará nova reunião sobre sistema eleitoral com ministro da Defesa

Expectativa é que presidente do TSE e Paulo Sérgio Nogueira discutam medidas para aperfeiçoamento e transparência das urnas

LR Moreira/Secom/TSE Alexandre de Moraes é o atual presidente do Tribunal Superior Eleitoral



O ministro Paulo Sérgio Nogueira fará uma nova reunião com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Alexandre de Moraes, para falar sobre o sistema eleitoral e as eleições 2022. A informação foi confirmada nesta segunda-feira, 29, ao portal da Jovem Pan pelo Ministério da Defesa. O objetivo do encontro, segundo a assessoria, é discutir o “aperfeiçoamento da segurança e transparência do processo eleitoral”. A expectativa é que a nova reunião aconteça na quarta-feira, 31, às 10h, na sede do Tribunal Eleitoral. Na semana passada, a pasta da Defesa já havia confirmado que Paulo Sérgio Nogueira havia solicitado uma nova reunião do Moraes. A proposta das Forças Armadas é aprofundar o debate a cerca de mudanças nos testes de integridade das urnas, com foco em ampliar a confiança do eleitor a respeito dos resultados das urnas. Atualmente, o diagnóstico é realizado no dia das eleições nos Tribunais Regionais Eleitorais (TRE), mas os militares propõem que os testes aconteçam nas próprias sessões eleitorais. As mudanças são abertamente defendidas pelo presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição. Em suas entrevistas recentes, ele tem comentado que é possível fazer um pleito “limpo e transparente”, se o TSE acatar as sugestões das Forças Armadas, convidadas para compor a Comissão de Transparência neste ano.