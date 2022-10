TSE parabeniza comandantes-gerais das PMs por ‘segurança’ no primeiro turno das eleições

Ao todo, 244 mil policiais militares atuaram no dia do pleito, ou seja, 72,5% do total, alcançando 86.774 locais de votação

LR Moreira/Secom/TSE Presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes ressaltou que primeiro turno das eleições ocorreu com segurança



O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Alexandre de Moraes, se reuniu nesta semana com o Conselho Nacional dos Comandantes-Gerais das Polícias Militares – composto por representantes dos 26 estados e do Distrito Federal – para ressaltar a segurança no primeiro turno das eleições 2022. “O que se viu foi uma eleição com paz, segurança, harmonia, respeito e maturidade”, frisou. O coronel Paulo Coutinho, presidente do CNCG, apresentou um balanço da operação durante o período. Ao todo, 244 mil policiais militares atuaram no dia do pleito, ou seja, 72,5% do total, alcançando 86.774 locais de votação. Além disso, 21 unidades da Federação contaram com o Centro Integrado de Operações. A atuação conjunta com as Forças Armadas ocorreu em 17 estados, sendo 2.934 municípios com um oficial no local. Também participaram do encontro os ministros Ricardo Lewandowski e Benedito Gonçalves, que é corregedor-geral eleitoral, o diretor-geral do TSE, Rui Moreira e o secretário-geral da Presidência do Tribunal, José Levi Mello.