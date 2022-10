Corinthians e Flamengo empatam no primeiro duelo da final da Copa do Brasil

Título será decidido na próxima quarta-feira, 19, às 21h45, no Maracanã

VINICIUS NUNES/AGÊNCIA F8/ESTADÃO CONTEÚDO Primeiro duelo da final da Copa do Brasil 2022 terminou empatado sem gols na Neo Química Arena



Corinthians e Flamengo empataram sem gols na noite desta quarta-feira, 12, na Neo Química Arena, no primeiro jogo da final da Copa do Brasil 2022. O título do torneio nacional será decidido na próxima quarta-feira, 19, no Maracanã, no Rio de Janeiro. No jogo, ambas as equipes tiveram oportunidades de largar na frente.

Texto em atualização.