Um dia após debate, Lula visita três capitais; Bolsonaro vai a Minas Gerais

Ciro Gomes esteve em Sobral, no Ceará, para uma carreata; Simone Tebet cancelou participação em evento religioso

Montagem Jovem Pan: Ricardo Stuckert e Alan Santos/PR Luiz Inácio Lula da Silva e Jair Bolsonaro figuram entre os candidatos mais prováveis a ir para o segundo turno das eleições presidenciais deste ano



Um dia após o último debate na televisão, marcado por troca de farpas, discussões acaloradas, acusações de corrupção e inúmeros pedidos de direito de resposta, os presidenciáveis cumprem os compromissos da campanha eleitoral nesta sexta-feira, 30. Ao longo do dia, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), líder das pesquisas de intenções de votos, visitou três capitais brasileiras – Rio de Janeiro, Salvador e Fortaleza – onde participou de coletiva com o candidato Marcelo Freixo (PSB), caminhada no Largo de Roma, na Bahia, e de ato na Praça do Ferreira, na cidade cearense. Por sua vez, o presidente Jair Bolsonaro (PL) viajou para Poços de Caldas, cidade de Minas Gerais, onde participou de motociata com apoiadores. Ciro Gomes (PDT) esteve em Sobral, também no Ceará, para uma carreata ao lado do candidato Roberto Cláudio (PDT). Já a senadora Simone Tebet (MDB) participaria da Missa de Ação de Graças em São Paulo. Entretanto, segundo a assessoria de imprensa da candidata, a presença dela foi cancelada e a concorrente segue no Rio de Janeiro, “onde aguarda troca da aeronave que apresentou problemas antes do embarque”, diz nota.