União Brasil aprova Luciano Bivar como pré-candidato à Presidência da República

Presidente da legenda foi eleito por unanimidade; escolha é um ‘balde de água fria’ em Sergio Moro, que diz ‘ainda estar jogando’

Valter Campanato/Agência Brasil Luciano Bivar era presidente do PSL, legenda que se fundiu ao Democratas



A Comissão Executiva Nacional Instituidora do União Brasil aprovou na manhã desta quinta-feira, 14, por unanimidade, o nome do presidente da legenda, Luciano Bivar, como pré-candidato à Presidência da República. A indicação de Bivar ao cargo foi anunciada pelo líder do partido na Câmara dos Deputados, Elmar Nascimento (BA) na última terça-feira, 12, um pouco mais de uma semana após o ex-juiz Sergio Moro se filiar ao partido. O ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, no entanto, ainda não tirou os pés da disputa. Moro afirmou, em evento nos Estados Unidos, que “ainda está jogando”, ou seja, participando do grupo que pode concorrer às eleições presidenciais em outubro.

Isso porque o União Brasil, o MDB, PSDB e Cidadania, costuram uma candidatura única de terceira via. Sendo assim, pode ser que Bivar não se torne oficialmente o candidato ao Palácio do Planalto e que Moro entre como uma opção. O representante do bloco será escolhido no dia 18 de maio. Estão no páreo, além de Bivar, o ex-governador João Doria (PSDB) e a senadora Simone Tebet (MDB). O ex-governador do Rio Grande do Sul Eduardo Leite (PSDB), apesar de não ter sido escolhido durante as prévias do PSDB, “corre por trás” para se tornar uma alternativa viável para a terceira via. De acordo com nota do União Brasil, para facilitar o diálogo com os outros partidos, Bivar, “se afastará da mesa de negociações e deixará essa tarefa a cargo do vice-presidente nacional do União, Antônio de Rueda, do líder do partido na Câmara, Elmar Nascimento e do líder do partido no Senado, [Davo] Alcolumbre”.