Polícia investiga tiros em Paraisópolis durante visita de Tarcísio de Freitas

De acordo com o candidato ao governo do Estado de São Paulo, ‘todos estão bem’ e uma pessoa teria sido baleada

Jovem Pan News Policiais se protegem durante tiroteio na visita de Tarcísio de Freitas na comunidade de Paraisópolis, em SP



O candidato ao governo do Estado de São Paulo Tarcísio Gomes de Freitas (Republicanos) foi alvo nesta segunda-feira, 17, de um atentado na comunidade de Paraisópolis, na Zona Sul da capital paulista. O ex-ministro da Infraestrutura cumpria agenda da campanha no local, onde participava da inauguração do Primeiro Polo Universitário de Paraisópolis. A equipe de reportagem da TV Jovem Pan News estava presente quando começou o disparo de tiros. Segundo a repórter Camila Yunes, o candidato se preparava para a coletiva de imprensa quando foi ouvida uma rajada de tiros. “A equipe de segurança do candidato agiu rapidamente junto com a polícia. Deitamos no chão, todo mundo, estávamos em um salão de beleza. Todos nós abaixamos e ficamos em segurança. O ex-ministro também se escondeu e foi para a van, que era um carro blindado. A gente saiu com ele neste carro blindado. Inclusive, o candidato Tarcísio Gomes de Freitas teve uma calma muito grande, se manteve muito sereno”, relata Yunes. Em sua rede social, Tarcísio afirmou que “todos estão bem”. “Durante visita ao 1º Polo Universitário de Paraisópolis, fomos atacados por criminosos. Nossa equipe de segurança foi reforçada rapidamente com atuação brilhante da Polícia Militar de São Paulo. Um bandido foi baleado. Estamos apurando detalhes sobre a situação”, escreveu o candidato. A Polícia Militar e a Polícia Civil de São Paulo investigam a troca de tiros durante a visita do candidato. O secretário da Segurança Pública, general João Camilo Pires de Campos, vai conceder coletiva de imprensa sobre a ocorrência do tiroteio em Paraisópolis.

Nas redes sociais, apoiadores de Tarcísio de Freitas lamentam o caso. O senador Flávio Bolsonaro (PL), disse ter falado com o candidato após o atentado. “Ele está bem. Graças a Deus o atentado em Paraisópolis/SP não fez vítimas fatais”, escreveu o parlamentar, no Twitter. Já o deputado estadual de São Paulo Gil Diniz também reforçou que o ex-ministro está bem e informou que a pessoa atingida morreu. “Tarcísio sofre atentado a tiros em Paraisópolis, São Paulo. Um vagabundo foi atingido e morreu. Governador está bem, graças a Deus”, afirmou. O atual governador de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB), disse que determinou a abertura de uma investigação sobre o ocorrido na comunidade. “A polícia militar agiu rápido e garantiu a segurança de todos”, escreveu. Questionado sobre o ocorrido, o presidente Jair Bolsonaro (PL), que apoia a candidatura de Tarcísio em São Paulo, afirmou que recebeu um telefonema do ex-ministro. “Tudo é preliminar, não quero me antecipar ainda, se foi uma ação contra a equipe dele, se foi uma ação isolada, se algum conflito já estava havendo na região. É prematuro falar sobre isso. O que sei é que a poucos dias houve uma ação de dois tiros em uma igreja onde a primeira-dama se faria presente. O elemento foi preso, detido, confessou que era do Comando Vermelho e que os dois tiros foram para intimidar e evitar que pessoas fossem a esse evento da primeira-dama. Isso está acontecendo, a gente lamenta. (…) É um sinal que ele deve se preocupar ainda mais com a sua segurança”, concluiu.

#JPURGENTE | Equipe de Tarcísio (Republicanos) é alvo de tiros em Paraisópolis; candidato deixou o local em segurança e uma pessoa foi baleada pela polícia militar 📺 Confira na JP News pic.twitter.com/24IlwBovuj — Jovem Pan News (@JovemPanNews) October 17, 2022

#JPURGENTE | Tarcísio (Republicanos) é alvo de atentado em Paraisópolis; candidato ao governo de São Paulo participava de inauguração na comunidade 📺 Confira na JP News pic.twitter.com/W10Y56Ko5p — Jovem Pan News (@JovemPanNews) October 17, 2022

#JPURGENTE | Bolsonaro (PL) se pronuncia sobre atentado contra Tarcísio de Freitas (Republicanos); equipe do candidato ao governo de São Paulo foi alvo de tiros em Paraisópolis 📺 Confira na JP News pic.twitter.com/XRNDS7Ew2t — Jovem Pan News (@JovemPanNews) October 17, 2022