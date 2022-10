Zema afirma que proposta de Bolsonaro ‘é a melhor’ e diz que ‘PT em Minas e no Brasil’ foi um desastre

Durante entrevista ao programa Linha de Frente, da Jovem Pan, governador reforçou apoio ao presidente

O governador reeleito de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), classificou nesta sexta-feira, 7, a proposta de governo do presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL) como “a melhor” e disse que os antigos governos do Partido dos Trabalhadores (PT) tanto no Estado quanto no Brasil foram um desastre. Durante entrevista ao programa Linha de Frente, da Jovem Pan, Zema comentou que Minas precisa avançar, dizendo sobre o apoio a Bolsonaro no segundo turno das eleições 2022. “Sempre acreditei e entrei na política por causa das grandes propostas, das grandes reformas. Estou preocupado em fazer o certo. Fui ao presidente dar o meu apoio e pedir força do PL para propostas que temos que se assemelham, além de pedir o metrô de Belo Horizonte e concessões de rodovias federais, que devido a pandemia e a guerra da Ucrânia acabaram sendo prejudicadas. Não fui lá para fazer toma lá da cá. Fui lá para falar que Minas precisa do governo federal e dizer que a proposta é melhor do que a do candidato do PT”, frisou os motivos por não apoiar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Questionado sobre os votos que o petista obteve em Minas, que o deram vantagem sobre Bolsonaro, o governador reeleito explicou que vieram de uma parte do Estado que se assemelha ao Nordeste do Brasil, que segundo ele, acreditaram nas mentiras contadas sobre o presidente. Zema ainda falou que faltou um discurso “mais próximo” de Bolsonaro com os eleitores mineiros. “O eleitor vai muito pela figura pessoal das pessoas. Sou do interior de Minas, então naturalmente causo um impacto na maior parte do Estado. Isso causa uma proximidade. Digo que esse discurso do Bolsonaro não causou esse impacto. Estou tentando dizer até o dia 30 que a proposta dele é a melhor para Minas e também para o Brasil. O candidato do PT teve uma votação mais expressiva na parte de Minas que se assemelha ao Nordeste. Somos um Estado de transição e nós temos uma parte que só torce para os times do Rio de Janeiro e outra que só torce para os times de São Paulo. Então isso faz com que Minas seja esse Estado diferente, uma concha de retalhos aqui. E como essa parte que se assemelha ao Nordeste é populosa, acabou que aconteceu isso. O PT em Minas e o PT no Brasil nos deixaram um desastre”, completou.