Divórcio com Gisele Bündchen deixou Tom Brady magoado; entenda

Fonte próxima ao atleta afirmou à revista ‘People’ que separação com a modelo o abalou; brasileira foi vista em academia em Miami sem aliança

Reprodução/Instagram/@gisele Especula-se que o casal esteja em processo de divórcio



A vida sem a companhia de Gisele Bündchen pode ter abalado o emocional do atleta Tom Brady. É o que disse uma fonte próxima ao americano em entrevista à revista americana “People”. “É bem óbvio que ele está machucado. Ele se sente muito magoado por ela. Ela está atacando e ele está na defesa. Ele quer defender seus interesses, mas não quer piorar a situação. Se o divórcio estiver acontecendo, que é o que parece, Brady quer que ocorra da forma mais tranquila possível”, garantiu. A fonte ainda comparou a atual fase do quarterback com o resto de sua vida e afirmou que o jogador não está acostumado a lidar com esse tipo de dificuldades. “Pense que o Tom sempre teve uma vida muito tranquila, as coisas sempre seguiram conforme o seu caminho. Ele trabalha duro e sempre foi um cara legal, coisas erradas nunca estiveram em sua vida. Isso é terrível para ele, pode-se dizer que dói muito”, lamentou. Especula-se que o casal esteja em processo de divórcio e que Bündchen tenha deixado a casa da família na Flórida após uma briga. Nesta sexta-feira, 7, a modelo foi flagrada sem aliança em uma academia de Miami, nos Estados Unidos.