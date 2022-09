Zema tem 57% dos votos válidos; Kalil chega a 34%, diz Datafolha

Em terceiro lugar aparece o senador Carlos Viana (PL), que segue 5% dos votos

Montagem de fotos/Fred Magno/Estadão Conteúdo/Fernando Moreno/AGIF O governador de Minas, Romeu Zema (Novo), e o ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (PSD) polarizam a disputa em Minas



Romeu Zema (Novo) é a principal escolha dos eleitores para o Governo de Minas Gerais. É o que aponta a mais recente pesquisa Datafolha divulgada nesta segunda-feira, 15, que mostra os números atualizados no Estado. De acordo com os dados, a reeleição do atual governador tem 57% dos votos válidos, que excluem brancos e nulos, o que representa 23 pontos percentuais de vantagem na comparação com Alexandre Kalil (PSD), segundo colocado com 34%. Em terceiro lugar aparece o senador Carlos Viana (PL), candidato do presidente Jair Bolsonaro (PL), com 5% de apoio. Outros concorrentes somam 4% das intenções de voto, são eles: Cabo Tristão (PMB), Renata Regina (PCB), Marcus Pestana (PSDB) e Vanessa Portugal (PSTU). A pesquisa desta quinta-feira ouviu 1.500 pessoas entre os dias 27 e 29 de setembro em 81 cidades do Estado. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número MG-09084/2022.