Eleições 2024: Conheça as propostas de Marina Helena para a prefeitura de São Paulo

A Jovem Pan realiza uma série especial com os seis primeiros candidatos à Prefeitura de São Paulo mais bem colocados nas pesquisas eleitorais; episódio desta quinta-feira (5) traz o perfil de Maria Helena

Reprodução/Jovem Pan Seu vice é o Coronel Reinaldo Priel, veterano da Polícia Militar e também filiado ao Novo



A Jovem Pan apresentou o terceiro episódio da série especial com os seis candidatos mais bem colocados nas pesquisas eleitorais para a prefeitura de São Paulo. O perfil desta vez é da candidata Marina Helena, do partido Novo. Economista formada pela Universidade de Brasília, Marina tem 43 anos e nasceu na capital federal, mas passou parte da infância em São Luís, no Maranhão. Ela já trabalhou em bancos e foi diretora de desestatização do Ministério da Economia durante a gestão de Paulo Guedes no governo Bolsonaro.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Marina Helena é a primeira candidata do partido Novo à prefeitura de São Paulo, após a desistência do empresário Felipe Sabará em 2020, quando ela era vice-prefeita na chapa. Atualmente, ela atua na campanha de Pablo Marçal e disputa o cargo em uma chapa puro sangue, sem apoio de outras siglas. Seu vice é o Coronel Reinaldo Priel, veterano da Polícia Militar e também filiado ao Novo. A escolha de Priel se deu pela pauta de Segurança Pública, com propostas de triplicar os investimentos na área, dobrar a Guarda Civil Metropolitana e integrar as forças de segurança com tecnologia.

Sobre a cracolândia, Marina defende a tolerância zero com o crime organizado e a internação compulsória de dependentes químicos em situação crítica. Ela afirma que a prefeitura trará a comunidade médica para avaliar cada caso. Além disso, a candidata promete revisar todos os contratos da prefeitura, aumentar parcerias público-privadas e reduzir a burocracia. Na questão ambiental, Marina propõe o IPTU verde, oferecendo benefícios fiscais a imóveis que investirem em ações ambientais, como a construção de reservatórios para água de chuva.

Marina Helena se posiciona como candidata da direita, contrária à ideologia de gênero na gestão municipal e defensora de pautas conservadoras. Sobre o aborto legal, ela apoia a resolução do Conselho Federal de Medicina que dificulta o procedimento após 22 semanas de gestação decorrente de estupro, resolução esta suspensa pelo Supremo Tribunal Federal. Marina afirmou que, se eleita, seguirá a recomendação do CFM e ajudará a agilizar o processo de adoção para casos que ultrapassem esse período. Ela também ressaltou o acolhimento psicológico e financeiro às mulheres vítimas de violência. Ao Tribunal Superior Eleitoral, Marina declarou um patrimônio de R$ 9 milhões e 700 mil.

*Com informações da repórter Beatriz Manfredini

*Reportagem produzida com auxílio de IA