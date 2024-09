Boulos e Nunes têm embate sobre vacinação em debate para a Prefeitura de São Paulo

Questionado pelo psolista, atual prefeito disse que cidade virou ‘capital da vacina’ em sua gestão, mas defendeu que não é necessário passaporte para entrar em igrejas, bares e restaurantes

TABA BENEDICTO/ESTADÃO CONTEÚDO Debate em São Paulo realizado pelo SBT



Durante debate nesta sexta-feira (20), o candidato do PSOL à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos, não poupou críticas ao atual prefeito e concorrente à reeleição, Ricardo Nunes, do MDB. Boulos questionou Nunes sobre sua recente declaração em que admitiu ter cometido um erro ao apoiar a vacinação obrigatória durante a crise da Covid-19, enfatizando a relevância da imunização para a saúde pública. Em sua defesa, Nunes destacou que a cidade de São Paulo se consolidou como a “capital mundial da vacina” durante sua gestão. Ele argumentou que, embora tenha havido falhas, é fundamental aprender com os erros, especialmente no que diz respeito ao passaporte vacinal. O prefeito defendeu que a exigência desse documento não deve ser aplicada em estabelecimentos como igrejas, bares e restaurantes.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

“Sou eu o prefeito que transformou São Paulo na capital mundial da vacina. O que eu falei, é que a gente precisa corrigir aquilo que a gente erra, que foi a questão do passaporte da vacina. Não precisa obrigar as pessoas, para ir em uma igreja, bar ou restaurante, a apresentar um passaporte. Foi aqui nessa cidade que a gente ganhou o título de capital mundial da vacina”, declarou o atual prefeito. O passo atrás de Nunes em sua posição sobre a vacinação obrigatória tem a ver com a busca pelo voto dos conservadores.

Publicada por Felipe Cerqueira

*Reportagem produzida com auxílio de IA