Marçal modera discurso em debate, diz que mostrou ‘pior versão’ e promete ‘postura de governante’ a partir de agora

O candidato à Prefeitura de São Paulo pelo PRTB, Pablo Marçal, moderou seu discurso durante o debate promovido pelo SBT nesta sexta-feira (20). Após críticas em debates anteriores, Marçal pediu desculpas aos eleitores paulistanos e afirmou que apresentará uma “postura de governante” a partir de agora. Ele reconheceu que, em encontros anteriores, mostrou sua “pior versão”, mas prometeu mudar sua abordagem. Durante o debate, Marçal afirmou: “Minha tentativa até o último debate foi expor o caráter de cada um dos candidatos, mas agora vou me dedicar a apresentar propostas”. Além disso, criticou a viabilidade emocional e física de seus adversários.

Marçal foi isolado pelos adversários, sendo chamado para responder apenas 23 minutos após o início do debate. Ele participou da discussão quando a candidata Tabata Amaral (PSB) o questionou sobre educação. Tabata acusou Marçal de fazer “promessas fáceis”, comparando-o a um “jogo do tigrinho”. Marçal rebateu as críticas e pediu “perdão” por seus ataques anteriores. Após o debate, Marçal comparou sua rejeição à de Jesus Cristo, afirmando que ser rejeitado faz parte do processo para ser amado. Ele negou que esteja mudando sua postura devido à alta rejeição nas pesquisas e afirmou que suas estratégias foram pensadas para expor o caráter dos adversários.

Marçal também criticou o Partido dos Trabalhadores (PT) e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, afirmando que suas propostas, especialmente na área de educação financeira, visam acabar com o que chamou de “ciclo monstruoso” do partido. O candidato destacou a baixa participação de brasileiros na Bolsa de Valores e defendeu o ensino de educação financeira para os jovens. O ex-coach concluiu o debate prometendo uma nova fase em sua campanha, com foco em propostas e sem o tom de confronto dos primeiros debates.

