Boulos vota ao lado de Marta Suplicy, critica extremismo e diz que verdade deve vencer ‘ódio e mentira’

Momento da votação foi transmitido ao vivo, capturando o candidato enquanto cumprimentava os mesários e interagia com o grande número de apoiadores que o acompanhavam

O candidato do PSOL à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos, aproveitou a manhã de domingo (6) para votar no bairro do Campo Limpo, localizado na Zona Sul da cidade. O ato ocorreu às 9h32 em um colégio municipal, onde Boulos chegou acompanhado por figuras de destaque, como Marina Silva, ministra do Meio Ambiente, e Marta Suplicy, sua vice na chapa e representante do PT. As filhas do candidato também estiveram presentes, reforçando o clima familiar e de apoio. O momento da votação foi transmitido ao vivo, capturando Boulos enquanto cumprimentava os mesários e interagia com o grande número de apoiadores que o acompanhavam. Após registrar seu voto, o candidato planejou seguir por diversos pontos da cidade, sempre ao lado de sua vice e outras autoridades da coligação que o apoia. Essa movimentação faz parte de sua estratégia de campanha, mesmo no dia das eleições, para manter a presença e o engajamento com os eleitores.

Após a votação, Boulos falou com a imprensa e destacou a importância de combater o extremismo e a violência, enfatizando que São Paulo é uma cidade que historicamente respeita a diversidade e a democracia. “A verdade deve prevalecer sobre a mentira e o ódio, e que esses valores estão em jogo nas urnas. A partir das 17h, Boulos se dedicará a acompanhar a apuração dos votos, um momento crucial que definirá o futuro de sua candidatura. A expectativa é grande, e a equipe de campanha está preparada para reagir aos resultados das urnas. Durante todo o dia, a cobertura das atividades de Boulos continua, com atualizações constantes sobre suas movimentações e a atmosfera de expectativa que cerca o desfecho das eleições.

