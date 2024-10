Ricardo Nunes vota em São Paulo e demonstra otimismo para resultado

De acordo com membros da campanha, monitoramentos internos e redes sociais indicam um bom desempenho do atual prefeito, especialmente nas áreas periféricas

Na manhã deste domingo (6), o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, candidato à reeleição pelo MDB, cumpriu seu dever cívico ao registrar seu voto na Escola Estadual Dom Duarte Leopoldo, situada na zona sul da capital paulista. Acompanhado por sua esposa Regina, pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e por Tomás Covas, filho do ex-prefeito Bruno Covas, Nunes seguiu o protocolo de votação, que incluiu cumprimentar os mesários e assinar a lista de presença. Antes de se dirigirem ao local de votação, Nunes e Tarcísio participaram de um café da manhã na residência do prefeito, reforçando a parceria política entre ambos.

Após exercer seu direito de voto, Ricardo Nunes planeja seguir para o Morumbi, onde acompanhará o governador Tarcísio de Freitas em seu local de votação. A agenda do prefeito para o dia inclui ainda compromissos matinais ao lado de Tomás Covas e do vice Coronel Melo Araújo, do PL. A campanha de Nunes demonstra otimismo, mesmo diante do cenário de empate técnico nas pesquisas de intenção de voto entre ele, Pablo Marçal, do PRTB, e Guilherme Boulos, do PSOL. De acordo com membros da campanha, monitoramentos internos e redes sociais indicam um bom desempenho de Nunes, especialmente nas áreas periféricas, enquanto Boulos apresenta crescimento na classe média.

Durante o evento de votação, uma foto foi tirada com a presença de Tami Miranda, vereadora, Coronel Melo Araújo, Tarcísio de Freitas, Regina Nunes e o próprio prefeito, simbolizando a união e o apoio de figuras políticas importantes à candidatura de Nunes. A campanha acredita que, apesar do crescimento de Boulos, o impacto de Marçal foi significativo, mas ainda assim, permanecem confiantes em um resultado positivo para o atual prefeito. A confiança da campanha de Ricardo Nunes se baseia em uma estratégia focada em fortalecer sua presença nas regiões periféricas da cidade, onde acredita ter conquistado um apoio significativo. Enquanto isso, a equipe de campanha continua monitorando as redes sociais e realizando pesquisas internas para ajustar suas estratégias conforme necessário. Com o apoio de aliados políticos e uma agenda bem planejada, Nunes espera consolidar sua posição e garantir um lugar no segundo turno das eleições municipais.

Publicado por Marcelo Bamonte