Bruno Engler anuncia participação de Jair Bolsonaro na campanha para Prefeitura de Belo Horizonte

Candidato mencionou que a única pendência é a definição da data para a visita do ex-presidente à cidade, e enfrenta o atual prefeito Fuad Noman, do PSD

TAYNARA BARBOSA/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO No primeiro turno, o candidato do PL obteve 435.853 votos, correspondendo a 34,38% do total



O deputado estadual Bruno Engler, candidato do PL à prefeitura de Belo Horizonte, anunciou que o ex-presidente Jair Bolsonaro participará da campanha do segundo turno das eleições municipais na capital mineira. Em uma entrevista a Rádio 91,7 FM O Tempo, Engler mencionou que a única pendência é a definição da data para a visita de Bolsonaro à cidade. Engler enfrentará o atual prefeito Fuad Noman, do PSD, na disputa pela prefeitura. No primeiro turno, o candidato do PL obteve 435.853 votos, correspondendo a 34,38% dos votos válidos, enquanto Noman recebeu 336.442 votos, o que representa 26,54% dos votos válidos.

Este é o segundo pleito em que Bruno Engler se lança como candidato à prefeitura, tendo ficado em segundo lugar na eleição de 2020. Quatro anos depois, ele se posiciona novamente como o representante de Bolsonaro, apresentando propostas concretas para o desenvolvimento da cidade. Engler conta com o apoio de figuras influentes, como o deputado federal Nikolas Ferreira e o senador Cleitinho Azevedo, do Republicanos de Minas Gerais.

