Candidata a vice-prefeita de Porto Velho denuncia estupro e gera apoio nas redes sociais

Reprodução/Instagram/@lilirodriguesaqui Liliane Rodrigues, candidata a vice-prefeita de Porto Velho



A candidata a vice-prefeita de Porto Velho, Liliane Rodrigues, que também é a presidente do PSOL em Rondônia, relatou ter sido vítima de um estupro na noite de sexta-feira. Segundo seu depoimento, ela se trancou em um banheiro para escapar do agressor após acordar de um breve sono e perceber que estava sendo atacada. Após o ocorrido, Liliane procurou a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) em Porto Velho, onde formalizou a denúncia. Ela passou por exames médicos, incluindo a realização de um corpo de delito, e solicitou uma medida protetiva para garantir sua segurança em relação ao agressor. Até o momento, não há informações sobre a prisão do suspeito.

Samuel Costa, candidato a prefeito pela Rede, e Paula Coradi, presidente nacional do PSOL, expressaram solidariedade a Liliane e condenaram a violência sofrida. A Rede também emitiu uma nota oficial, ressaltando que o incidente é um ataque não apenas a Liliane, mas a todas as mulheres e às instituições que combatem a violência de gênero. A situação gerou uma onda de apoio nas redes sociais, com diversas pessoas e organizações se manifestando contra a violência e em defesa dos direitos das mulheres. O caso de Liliane Rodrigues destaca a importância de se discutir e enfrentar a violência de gênero, que continua a ser um problema grave na sociedade brasileira.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA