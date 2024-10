Carlos Bolsonaro é reeleito como o vereador do Rio de Janeiro com recorde de votos

Com essa vitória, ele vai para o seu sétimo mandato na Câmara Municipal, onde iniciou sua trajetória política em 2000

O vereador Carlos Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, conquistou a reeleição neste domingo (6), obtendo mais de 130 mil votos, o que o posiciona como o candidato mais votado na cidade. Com essa vitória, ele vai para o seu sétimo mandato na Câmara Municipal, onde iniciou sua trajetória política em 2000. Na sua estreia eleitoral, Carlos recebeu 16.053 votos, superando sua mãe, Rogéria Bolsonaro. Seu desempenho nas urnas cresceu ao longo dos anos, com um salto para 28.209 votos em 2008. O auge de sua votação ocorreu em 2016, quando alcançou 106.657 votos, consolidando-se como uma figura proeminente na política carioca.

Em 2020, no entanto, Carlos enfrentou uma queda significativa em seu apoio, com uma redução de 33,4% em relação ao pleito anterior, totalizando 71 mil votos. Apesar dessa diminuição, ele ainda se manteve entre os candidatos mais votados da eleição. Vale ressaltar que, em 2019, o gabinete de Carlos Bolsonaro foi alvo de uma investigação conduzida pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, que apurou possíveis práticas de peculato. Contudo, o inquérito foi arquivado devido à ausência de provas que sustentassem as acusações contra ele.

