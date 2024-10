Eduardo Paes dedica vitória a Lula, ensaia aproximação com Castro e diz que ‘chegou a hora de acabar com a polarização’

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Em seu pronunciamento à imprensa, Paes reafirmou a importância de superar a polarização política e construir um diálogo que inclua diferentes visões. “Essa eleição é sobre o que desejamos para o Brasil. Chegou a hora de acabar com essa polarização, essa briga de um contra o outro como se fôssemos inimigos”, disse. Ele agradeceu o apoio de Lula, destacando o carinho do presidente pela cidade do Rio de Janeiro. Paes, que assume seu quarto mandato como prefeito, celebrou o resultado com entusiasmo, encerrando seu discurso com a frase: “O Rio vai virar baile” e comemorando: “É tetra”.