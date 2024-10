Cármen Lúcia faz balanço da votação e diz que apuração começa assim que urnas forem fechadas

Ministra destacou que o dia de votação transcorreu dentro da normalidade, com uma baixa ocorrência de ilícitos eleitorais; municípios menores devem ter uma apuração mais rápida

A presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), ministra Cármen Lúcia, realizou um pronunciamento em Brasília, no qual abordou o andamento do processo eleitoral no país. Durante a coletiva de imprensa, a ministra destacou que o dia de votação transcorreu dentro da normalidade, com uma baixa ocorrência de ilícitos eleitorais. Ela ressaltou que o TSE está em contato constante com o Ministério da Justiça para monitorar possíveis irregularidades e crimes eleitorais, garantindo assim a integridade do processo.

Carmen Lúcia informou que a totalização dos votos começará imediatamente após o fechamento das urnas, às 17 horas, e que a divulgação dos resultados seguirá o padrão dos anos anteriores. A ministra explicou que os municípios com mais de 200 mil eleitores terão seus resultados divulgados tanto com a totalização como por zona, enquanto os menores terão uma apuração mais rápida devido ao menor número de eleitores. Ela também comentou sobre a confiabilidade das urnas eletrônicas, reforçando que os testes de integridade realizados em Belo Horizonte comprovaram sua segurança.

Além disso, a ministra abordou a questão da violência política, mencionando a criação de um Observatório no TSE para monitorar e adotar medidas eficazes contra esse tipo de crime. Segundo Carmen Lúcia, o núcleo de dados do Observatório, em parceria com diversas instituições, permitirá um melhor entendimento das ocorrências de violência e suas consequências. Ela enfatizou a importância de aprimorar as normas eleitorais com base nos dados coletados, visando garantir um processo eleitoral mais seguro e justo para todos os cidadãos. Por fim, a ministra finalizou informando que a situação de acesso ao sistema de justificativa de voto foi normalizada após um grande número de acessos simultâneos no início do dia. Este ajuste foi essencial para assegurar que todos os eleitores pudessem justificar seu voto sem dificuldades.

