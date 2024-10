Presidente do TRE-SP diz que ‘tudo está na normalidade’

Apesar disso, número de urnas com problemas aumentou para 273, sendo 192 no interior e 81 na capital

Durante uma coletiva de imprensa neste domingo (6), o presidente do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP), Silmar Fernandes, relatou que as primeiras horas de votação ocorreram de forma tranquila, sem registros de ocorrências significativas. Até as 9h30, 48 urnas eletrônicas foram substituídas, um número considerado dentro da normalidade para o processo eleitoral. Além disso, houve relatos de sobrecarga no aplicativo e-Título durante o processo de justificativa de voto, mas o sistema já voltou a operar normalmente. Fernandes ressaltou que muitos eleitores ainda têm dúvidas sobre o processo de justificativa de voto. Ele explicou que eleitores que tentam justificar a ausência no local de votação não conseguem, pois a justificativa só é aceita quando feita fora do domicílio eleitoral.

O número de urnas com problemas aumentou para 273, sendo 192 no interior e 81 na capital. No total, São Paulo conta com 103 mil urnas. Para aqueles que precisam justificar o voto pelo e-Título, é necessário ter baixado o aplicativo previamente. Caso contrário, a justificativa presencial é obrigatória. Para votar, basta apresentar um documento oficial com foto, como o RG. O TRE-SP também está atento a possíveis crimes eleitorais, como a distribuição de santinhos e boca de urna, mas até o momento, não houve incidentes de grande relevância. O período de votação se estende até as 17h.

