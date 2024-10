Com mudanças de zonas eleitorais, paulistanos enfrentam dificuldades para encontrar locais de votação

Justiça Eleitoral explicou que a redistribuição do eleitorado tem como objetivo otimizar os custos e melhorar a eficiência na prestação de serviços

DENNY CESARE/CÓDIGO19/ESTADÃO CONTEÚDO Mudança pegou de surpresa diversos cidadãos



Na área central de São Paulo, muitos eleitores estão enfrentando desafios para identificar seus locais de votação, resultado da recente redistribuição das zonas e sessões eleitorais. A mudança pegou de surpresa diversos cidadãos. Um cartaz que anunciava as novas zonas eleitorais gerou confusão entre os eleitores, que expressaram insatisfação com a falta de clareza nas informações. Em uma escola da Barra Funda, quem buscavam ajuda com os funcionários da Justiça Eleitoral conseguiam entender que, embora o local de votação continuasse lá, a nova zona eleitoral agora estava situada no bairro de Santa Ifigênia, no centro da cidade. A situação foi semelhante em diversos colégios espalhados pela cidade.

O candidato a vice-prefeito José Aníbal, da chapa com José Luiz Datena (PSDB), também enfrentou dificuldades semelhantes, tendo que percorrer diversos locais até conseguir localizar seu local de votação. A Justiça Eleitoral explicou que a redistribuição do eleitorado tem como objetivo otimizar os custos e melhorar a eficiência na prestação de serviços.

Publicado por Felipe Dantas

*Reportagem produzida com auxílio de IA