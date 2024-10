PF prende em flagrante 24 pessoas por compra de voto em Nilópolis

Durante a busca realizada no local, foi apreendido R$ 63.044,00, em espécie, um carro adesivado com propaganda do candidato e uma pistola com dois carregadores

Marcelo Camargo/Agência Brasil



No fim da noite de sábado, (5) a Polícia Federal do Rio de Janeiro prendeu em flagrante 24 pessoas por tentativa de compra de votos, em Nilópolis, na Baixada Fluminense. Os presos atuavam na eleição municipal como cabos eleitorais de um candidato a Prefeito. A ação dos policiais federais ocorreu em um imóvel utilizado pelo candidato para efetivar a compra dos votos. Após vigilância na frente do local, policiais federais avistaram aproximadamente 15 pessoas saindo do imóvel e efetivaram a abordagem, localizando na posse dos abordados dinheiro em espécie e relação com nome de eleitores. Durante a busca realizada no local, os policiais apreenderam R$ 63.044,00, em espécie, um carro adesivado com propaganda do candidato e uma pistola com dois carregadores.

Além disso, os policiais encontraram uma lista com nome de eleitores que supostamente receberiam para “vender” seus votos. Os presos foram encaminhados à Superintendência Regional da PF no Rio de Janeiro para lavratura do auto de prisão em flagrante. Eles poderão responder pelos crimes de associação criminosa, corrupção eleitoral e lavagem de dinheiro.

