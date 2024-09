Confira como foi a agenda dos candidatos à Prefeitura de São Paulo nesta quinta

Guilherme Boulos, Tabata Amaral, Ricardo Nunes, José Luiz Datena e Marina Helena estiveram em várias localidades da capital paulista

RAUL LUCIANO/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Tabata Amaral, do PSB, visitou a Rua 25 de Março, no centro da cidade, onde interagiu com comerciantes e eleitores



A Jovem Pan continua acompanhando a agenda dos principais candidatos à prefeitura de São Paulo. Guilherme Boulos, do PSOL, esteve na Vila Paranaguá, na zona norte da capital, onde realizou panfletagem e conversou com eleitores. Boulos destacou a importância da educação e propôs a presença de psicólogos em todas as escolas municipais para combater a violência e o bullying. Tabata Amaral, do PSB, visitou a Rua 25 de Março, no centro da cidade, onde interagiu com comerciantes e eleitores. A candidata apresentou uma proposta para reduzir o roubo de celulares, que inclui a colaboração com operadoras de telefonia para rastrear aparelhos roubados e notificar os novos usuários sobre a origem ilícita dos dispositivos. Amaral enfatizou a importância de identificar e responsabilizar os pontos de venda de aparelhos roubados.

O prefeito e candidato à reeleição, Ricardo Nunes, realizou uma caminhada na zona leste, acompanhado pelo governador Tarcísio Gomes de Freitas. Nunes também visitou Itaquera, onde conversou com eleitores e tirou fotos. José Luiz Datena, do PSDB, fez uma breve caminhada pela Avenida Paulista, mas enfrentou um dia difícil após a divulgação de uma pesquisa Datafolha que mostrou queda nas intenções de voto. Pablo Marçal, do PRTB, viajou para El Salvador para discutir segurança pública com autoridades locais, o que o impedirá de participar do ato de 7 de setembro convocado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Marina Helena, do Partido Novo, manteve uma agenda mais reservada, com reuniões internas para ajustar estratégias de campanha e uma entrevista a um podcast à noite.

Publicado por Luisa Cardoso

*Reportagem produzida com auxílio de IA