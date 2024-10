Cresce número de prefeitas eleitas em 2024

Das 2.344 mulheres que concorreram ao cargo, 717 conseguiram ser eleitas, o que corresponde a 30%; 13 estão no segundo turno

Reprodução/Instagram/@mariliacampos.contagem Marília Campos, do PT, eleita em Contagem, Minas Gerais



No último domingo (6), as eleições municipais do primeiro turno resultaram na eleição de 717 mulheres para o cargo de prefeita, o que representa um crescimento de 9% em comparação ao primeiro turno de 2020. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 44% dessas mulheres foram reeleitas para um novo mandato. Entre as 103 cidades com mais de 200 mil eleitores, apenas cinco elegeram mulheres no primeiro turno. Mara Bertaiolli, do PL, fez história ao se tornar a primeira prefeita de Mogi das Cruzes, em São Paulo. As prefeitas reeleitas incluem Marilia Campos (PT) em Contagem, Margarida Salomão (PT) em Juiz de Fora, Suéllen Rosim (PSD) em Bauru e Nina Singer (PSD) em São José dos Pinhais. Além disso, 13 cidades terão segundo turno com candidatas, incluindo sete capitais.

Das 2.344 mulheres que concorreram ao cargo, 30% conseguiram ser eleitas, um aumento de cinco pontos percentuais em relação ao pleito anterior. Esse crescimento foi impulsionado principalmente por partidos de centro, que elegeram 367 prefeitas. Os partidos que mais contribuíram para essa estatística foram o MDB, com 128 eleitas, seguido pelo PSD (101), PP (89), União Brasil (87) e PL (60).

O PT, por sua vez, elegeu mulheres em 41 prefeituras. Os estados que se destacaram com o maior número de mulheres eleitas foram Roraima, Rio Grande do Norte e Paraíba. No total, 2.344 mulheres disputaram as prefeituras em 1.969 cidades. Nas capitais, o cenário foi de 41 candidatas competindo contra 151 candidatos.

Embora o número total de prefeitas ainda seja inferior ao de prefeitos, a participação feminina tem crescido ao longo dos anos, passando de 318 em 2000 para 676 em 2020. Embora a direita tenha aumentado a quantidade de candidatas, a maior participação feminina ainda é observada entre os partidos de esquerda. As mulheres representaram 15% do total de postulantes, com 2.317 candidatas registradas.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias