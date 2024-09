Datena corrige plano de governo sobre esporte e afirma que ‘quem escreveu, fez errado’

Candidato criticou um erro em seu plano de governo sobre esportes, afirmando que o documento foi mal redigido; Datena afirma que pretende investir em qualquer instituição que impulsione o esporte.

O candidato à prefeitura de São Paulo, José Luiz Datena (PSDB), participou nesta quinta-feira (12) da Sabatina da Jovem Pan. Ele afirmou que houve um erro em seu plano de governo sobre esportes, afirmando que o documento foi mal redigido. Ele criticou a situação esportiva do país nas Olimpíadas e afirmou que pretende investir não apenas em clubes de várzea, mas em qualquer instituição que impulsione o esporte. “A gente só passa vergonha em Olimpíadas, os atletas conseguem medalhas no peito, conseguem medalhas porque os caras são geniais. Imagina se a gente tivesse uma estrutura”, disse. O candidato ainda pontuou que diversas modalidades devem ser contempladas, e que o”o pobre deve ter sua forma de se expressar” e disse que a periferia deve ser usada como startups para diversos setores.

Explicando ainda o diálogo que pode ser feito entre o setor mais pobre e rico, Datena disse que não quer que o “rico fique mais pobre”. “Esse negócio de ah, vou taxar as grandes fortunas… que se ferre as grandes fortunas, desde que eles ajudem o pobre a deixar de ter uma vida indigna e ter uma vida digna, dando emprego a eles, eles que ganhem e enfiem onde quiserem”. Em última pesquisa divulgada pelo Instituto Paraná Pesquisas, Datena figura somente com 8,4% das intenções de voto, ficando ao fim da lista junto de Tabata Amaral, com 7,1%.

