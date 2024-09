Datena critica comércio ilegal e defende segurança em caminhada pela ‘rua das motos’

Candidato do PSDB disse que essa prática prejudica os comerciantes que cumprem com suas obrigações fiscais

Divulgação/PSDB O PSDB lançou a pré-candidatura de José Luiz Datena para prefeito de São Paulo. O evento contou com a presença de grandes lideranças do partido, incluindo Marconi Perillo, Aécio Neves, Paulo Serra, José Anibal e Mario Covas Neto.



Durante uma caminhada na rua General Osório, em São Paulo, conhecida popularmente como “rua das motos”, Datena, do PSDB, expressou seu desconforto com a situação do comércio ilegal na área. Ele ressaltou que essa prática prejudica os comerciantes que cumprem com suas obrigações fiscais, criando uma concorrência desleal que afeta a economia local. O candidato também abordou a questão do desmanche de veículos, afirmando que é fundamental tomar medidas para proteger os cidadãos que trabalham e pagam impostos. Para Datena, a segurança e a integridade da comunidade são prioridades que devem ser defendidas com rigor.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Durante sua caminhada, o candidato foi abordado por um homem que o criticou severamente, chamando-o de “lixo” e questionando a cobertura da mídia. Em resposta à provocação, o candidato decidiu deixar o local, demonstrando que não estava disposto a se envolver em discussões improdutivas. A assessoria de Datena informou que, apesar do incidente, ele teve a oportunidade de interagir com outros moradores da região. Além disso, destacou que ele foi o único candidato a visitar a rua General Osório naquele dia, reforçando seu compromisso em ouvir as demandas da população.

*Reportagem produzida com auxílio de IA