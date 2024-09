Ministério Público do Trabalho instaura inquérito para apurar denúncias de assédio sexual contra Silvio Almeida

Investigação foi motivada por uma denúncia anônima recebida pela Procuradoria Regional do Trabalho no Distrito Federal

O Ministério Público do Trabalho (MPT) deu início a um inquérito civil para apurar denúncias de assédio sexual envolvendo o ex-ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida. A investigação foi motivada por uma denúncia anônima recebida pela Procuradoria Regional do Trabalho no Distrito Federal, após reportagens que destacaram um grupo de mulheres que se dirigiu à organização Me Too para relatar suas experiências. Um procurador decidiu abrir o inquérito de ofício, evidenciando a urgência em esclarecer os fatos. A defesa de Almeida declarou que ainda não foi notificada oficialmente sobre o processo e que está aguardando para se manifestar. Além do MPT, a Polícia Federal também está conduzindo investigações, com a intenção de ouvir tanto as vítimas quanto o ex-ministro.

Entre as mulheres que alegam ter sido vítimas de assédio está a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco. Ela pediu que sua privacidade fosse respeitada e enfatizou que não se deve minimizar casos de violência e abuso sexual. Em resposta à situação, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva concedeu cinco dias de férias à ministra. Silvio Almeida refutou as acusações, classificando-as como “mentiras” e “ilações absurdas”. Sua defesa está em busca de esclarecimentos sobre as denúncias, mas até o momento não teve acesso completo às informações pertinentes ao caso.

