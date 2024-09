Datena diz que não se arrependeu de ter agredido Marçal e mantém candidatura

Candidato do PSDB disse que se descontrolou após Pablo ter citado um caso de assédio sexual em que foi envolvido em 2019, que teria causado a morte de sua sogra

Reprodução/TV Cultura Após ser expulso do debate, o apresentador disse que pretende continuar candidato à Prefeitura de São Paulo



O candidato à Prefeitura de São Paulo José Luiz Datena (PSDB) disse que não se arrependeu de ter agredido o adversário Pablo Marçal (PRTB) durante o debate promovido pela TV Cultura no domingo (15). O apresentador atacou o influenciador com uma cadeira, após ter sido provocado. Datena disse que se descontrolou após Marçal ter citado um caso de assédio sexual em que foi envolvido em 2019. O desgaste provocado pela denúncia, que acabou arquivada pela Justiça, teria levado a sogra do apresentador à morte. “Eu senti tudo isso voltar na minha cabeça e não pude me conter. Estou errado? Estou. Mas fazer o que? Já foi”, disse o apresentador, em entrevista à TV Cultura, após ter sido expulso do debate. Marçal deu entrada no Hospital Sírio-Libanês e está com “suspeita de fraturas na região torácica”, segundo a campanha do influenciador.

Após ser expulso do debate, o apresentador disse que pretende continuar candidato à Prefeitura de São Paulo. “Eu pretendo me manter candidato até o fim”, disse Datena ao deixar o local. Segundo o tucano, a decisão, no entanto, “depende do partido”. “A acusação que você fez sobre mim eu repito: não foi investigada porque não havia provas, foi arquivada pelo Ministério Público, chegou a provocar a morte da minha sogra por calúnia e difamação depois de três AVCs (acidente vascular cerebral)”, afirmou o tucano instantes antes de agredir o influenciador. “O que você fez comigo hoje foi terrível. Espero que Deus lhe perdoe.” Leão Serva, mediador do debate, classificou a agressão de Datena a Pablo Marçal como “um dos eventos mais absurdos da história da televisão brasileira”.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Marcelo Bamonte