‘É muito mais difícil ser político do que apresentador’, afirma Datena

Datena conta com virada histórica e pontuou que ‘se há vinte dias eu estava em primeiro lugar, porque que daqui a vinte não posso voltar?’

Reprodução/ Jovem Pan News Datena participa de sabatina na Jovem Pan



O candidato à prefeitura de São Paulo, José Luiz Datena (PSDB), participou nesta quinta-feira (12) da Sabatina da Jovem Pan. Quando foi perguntado acerca das principais diferenças entre o papel de apresentador e político, o candidato esclareceu a diferença do peso e da responsabilidade de cada uma das posições. Primeiro, Datena explicou que já foi candidato à presidência da república e contou um pouco sua história na política, relembrando casos de presidentes que foram destituídos do cargo, de seus tempos de PT e que “virada histórica” poderia acontecer. “Se há vinte dias eu estava em primeiro lugar, porque que daqui a vinte não posso voltar?”, ressaltou.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Datena disse que “é muito mais difícil ser político do que apresentador”. Ele ressaltou que o que o ensinou essa lição foi a “rua”, e pontuou que acredita que todo prefeito deve sair às ruas pelo menos um dia da semana e visitar uma prefeitura ou subprefeitura. “Falar com o povo é muito diferente do que falar com técnicos excepcionais” que aprenderam isso nas escolas. “Mas nem escolas no Brasil nós temos direito”, concluiu o candidato do PSDB.