Eduardo Boigues é o prefeito mais votado do Brasil em cidades com mais de 200 mil eleitores

Delegado reeleito no município da Região Metropolitana de São Paulo obteve 91,70% dos votos, o que representa 165.975 eleitores; segundo colocado é Renato Cozzolino, que teve 88,74% em Magé (RJ)

Divulgação/Prefeitura de Itaquaquecetuba O delegado Eduardo Boigues (PL) foi reeleito prefeito de Itaquaquecetuba



O delegado Eduardo Boigues (PL), reeleito prefeito de Itaquaquecetuba, na Região Metropolitana de São Paulo, foi o político com o maior percentual de votos válidos nas eleições de 2024 em cidades brasileiras com mais de 200 mil eleitores e que tiveram a disputa encerrada no primeiro turno. Ele obteve 91,70% dos votos, o que representa 165.975 eleitores da cidade, consolidando o resultado mais expressivo do país. Boigues superou outros nomes importantes da política nacional, como Eduardo Paes (PSD), reeleito no Rio de Janeiro com 60,47% dos votos, e João Campos (PSB), que obteve 78,11% dos votos no Recife. O prefeito de Itaquaquecetuba também ficou à frente de outros políticos com votação expressiva, como Renato Cozzolino (PP), de Magé (RJ), com 88,74%, e Euclerio Sampaio (MDB), de Cariacica (ES), que registrou 88,41%.

Além de liderar o ranking nacional, Eduardo Boigues fez história em Itaquaquecetuba ao se tornar o prefeito mais bem votado da cidade. Esta foi a segunda vez que ele venceu seus adversários no primeiro turno. Em 2020, ele havia obtido 62,10% dos votos, um resultado já considerado expressivo à época. Segundo Boigues, o alto número de votos reflete o reconhecimento dos moradores pelos avanços realizados em seu primeiro mandato. “Em quase quatro anos de gestão, conseguimos transformar a realidade de Itaquaquecetuba com uma administração eficiente, que coloca as pessoas e o bom uso do dinheiro público em primeiro lugar”, afirmou.

Antes de entrar para a política, Boigues atuou como delegado da Polícia Civil em Itaquaquecetuba, onde criou o Departamento de Homicídios, responsável por reduzir em 80% os índices de assassinatos na cidade, que já foi uma das mais violentas do estado de São Paulo. Sua atuação na segurança pública o levou a disputar as eleições municipais pela primeira vez em 2016, quando ficou em segundo lugar..

Prefeitos mais votados no Brasil

Eduardo Boigues (PL) – Itaquaquecetuba (SP): 91,70% dos votos válidos Renato Cozzolino (PP) – Magé (RJ): 88,74% Euclerio Sampaio (MDB) – Cariacica (ES): 88,41% Kayo Amado (Podemos) – São Vicente (SP): 87,60% Doutor Furlan (MDB) – Macapá (AP): 85,08%

