Eleições 2024: Confira as propostas do candidato Guilherme Boulos para São Paulo

A Jovem Pan realiza uma série especial com os seis primeiros candidatos à Prefeitura de São Paulo mais bem colocados nas pesquisas eleitorais; episódio desta quarta-feira (4) traz o perfil de Boulos

Reprodução/Jovem Pan Boulos foi candidato em outras três eleições



A Jovem Pan deu início a uma série especial que apresenta os perfis dos seis primeiros candidatos mais bem colocados nas pesquisas eleitorais para a prefeitura de São Paulo. O primeiro episódio da série destaca o deputado federal Guilherme Boulos, de 42 anos, candidato do PSOL. Boulos, que é professor, está em seu primeiro cargo público, apesar de já ter se candidatado em outras três eleições. Ele é amplamente conhecido por sua atuação como coordenador nacional do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) e se filiou ao PSOL em 2018, quando disputou a presidência da República.

Em 2020, Boulos tentou o cargo de prefeito em uma chapa com Luiza Erundina. Em 2022, um acordo com o PT o tirou da disputa pelo governo do estado em troca de apoiar a candidatura de Fernando Haddad. Com o apoio do partido e do presidente Lula, Boulos se lançou deputado federal e foi o mais votado do estado, com mais de um milhão de votos. No plano de governo registrado para a prefeitura, Boulos promete, se eleito, ter metade das secretarias chefiadas por mulheres e reforça a importância do cumprimento da lei em relação ao aborto legal, além de garantir políticas de combate à violência contra a mulher.

Boulos também propõe a criação de um “Poupatempo” da saúde para acabar com as filas e aumentar o número de médicos especialistas nas unidades de saúde. Sobre a questão dos dependentes químicos na Cracolândia, ele destaca a necessidade de criar um CAPS móvel para levar atendimento psiquiátrico e social diretamente aos usuários. O acordo com o PT também rendeu a Boulos a vice Marta Suplicy, escolhida diretamente pelo presidente Lula, com o objetivo de trazer experiência ao comando da cidade.

Entre as propostas de Boulos estão a construção de 22 novos CEUs, educação em tempo integral, o mutirão Paulo Freire de ensino para jovens e adultos, e a duplicação do efetivo da Guarda Civil Metropolitana com foco na ronda escolar e na Cracolândia. Ele também pretende combater o roubo de celulares criando uma força-tarefa para fiscalizar a receptação de aparelhos roubados. Outras propostas incluem a descentralização das oportunidades de emprego, ampliação da tarifa zero nos ônibus e a criação de corredores verdes e infraestrutura verde para lidar com as mudanças climáticas. Boulos declarou ao Tribunal Superior Eleitoral um patrimônio de R$ 199 mil.

*Com informações da repórter Beatriz Manfredini